Черты примитивности первозверей

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По ряду признаков подкласс Первозвери и инфракласс Клоачные считается наиболее архаичным и примитивным среди инфраклассов млекопитающих. Наряду с характерными для млекопитающих признаками (волосяной или иглистый наружный покров, млечные железы, нижняя челюсть, состоящая только из одной зубной кости, два затылочных мыщелка, твердое нёбо и др.) у них имеются признаки, свойственные рептилиям и птицам (клоака, в которую открываются мочеточники, яйцеводы и семяпроводы, размножение путем откладки яиц, ряд особенностей скелета). У самок вместо сосков есть зоны молочных желез, с которых потомство слизывает молоко