Сделайте номер2 Срочно!!!!

Информатика
Сделайте номер2 Срочно!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Хз не знаю сам думай тупица
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