Масса сушенных грибов составляет 0,12 массы свежих. Сколько нужно взять свежих грибов, чтобы получить 3 кг сушенных.
Математика
Масса сушенных грибов составляет 0,12 массы свежих. Сколько нужно взять свежих грибов, чтобы получить 3 кг сушенных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3:12*100=25 кг нужно свежих грибов
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