Масса сушенных грибов составляет 0,12 массы свежих. Сколько нужно взять свежих грибов, чтобы получить 3 кг сушенных.

Математика

Масса сушенных грибов составляет 0,12 массы свежих. Сколько нужно взять свежих грибов, чтобы получить 3 кг сушенных.

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