Запиши слова которые имеют одинаковый состав Запиши каждую группу на отдельной с??рочке тигрица снежок морской крапива перелетный камень загадка небо пробежка
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Запиши слова которые имеют одинаковый состав Запиши каждую группу на отдельной с??рочке тигрица снежок морской крапива перелетный камень загадка небо пробежка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Тигрица, снежок, загадка, морской. 2) Крапива, камень, небо. 3) Перелётный, пробежка.
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