СРОЧНО!!!!! Причины сокращения самок и самцов у разных групп животных. С чем это свя??ано?
Биология
СРОЧНО!!!!! Причины сокращения самок и самцов у разных групп животных. С чем это свя??ано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С тем что некоторых животных убивают а некоторые просто умирают с голода или с холода
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