Решить уравнение. Заранее спасибо б)4,7у - (2,5у + 12,4)=1,9 в)(8,3-к) * 4,7=5,64 г)(9,2-m) * 3,2= 16
Математика
Решить уравнение. Заранее спасибо б)4,7у - (2,5у + 12,4)=1,9 в)(8,3-к) * 4,7=5,64 г)(9,2-m) * 3,2= 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 4,7у - 2,5у - 12,4=1,9 2,2у=1,9+12,4 2,2у=14,3 у=14,3/2,2 y=6,5 в) 39,01 - 4,7к =5,64 39,01 - 5,64= 4,7к 33,37= 4,7к к=33,37/4,7 к=7,1 г) 29,44 - 3,2m =16 29,44-16=3,2m 13,44=3,2m m=13,44/3,2 m=4,2
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