Из двух равносторонних треугольников составили четырёхугольник периметр равнос??ороннего треугольника равен 12 см чему равен периметр четырёхугольника

Математика
Из двух равносторонних треугольников составили четырёхугольник периметр равнос??ороннего треугольника равен 12 см чему равен периметр четырёхугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина стороны равностороннего треугольника 12:3=4(см) длина стороны четырехугольника доже 4 см. периметр 4*4=16(см2)
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