Из двух равносторонних треугольников составили четырёхугольник периметр равнос??ороннего треугольника равен 12 см чему равен периметр четырёхугольника

Математика

Из двух равносторонних треугольников составили четырёхугольник периметр равнос??ороннего треугольника равен 12 см чему равен периметр четырёхугольника

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