1) Реламент относительно крестьян в Бессарабии 2) Получение права на переселение к??естьян Трансильвании 3) Отмена Константином Маврокордатом крепостного права в Молдове 4) lt;lt; Свод законов gt;gt;, изданый Василе Лупу Мне ну...
История
1) Реламент относительно крестьян в Бессарабии 2) Получение права на переселение к??естьян Трансильвании 3) Отмена Константином Маврокордатом крепостного права в Молдове 4) lt;lt; Свод законов gt;gt;, изданый Василе Лупу Мне нужно указать это всё в хронологическом поредке тоисть что было по порядку помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)свод законов . изданный в лупу (1646) 2)отмена крепостного права (?) 3) регламент относительно крестьян в бессарабии (1837) 4) получение права на переселение в трансильвании (вроде 1921)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью. На ско??ько часов быстрее машина проедет 300км чем 30км по бездорожью?
История
Аргументируйте утверждение, дайте примеры: Александр Македонский... 1. был смелы?? и чистолюбивым человеком, потому что 2. Имел хорошее образ...
Литература
История