1) Реламент относительно крестьян в Бессарабии 2) Получение права на переселение к??естьян Трансильвании 3) Отмена Константином Маврокордатом крепостного права в Молдове 4) lt;lt; Свод законов gt;gt;, изданый Василе Лупу Мне ну...

История

1) Реламент относительно крестьян в Бессарабии 2) Получение права на переселение к??естьян Трансильвании 3) Отмена Константином Маврокордатом крепостного права в Молдове 4) lt;lt; Свод законов gt;gt;, изданый Василе Лупу Мне нужно указать это всё в хронологическом поредке тоисть что было по порядку помогите плиз

Автор: Гость