Сравните духовную жизнь советского общества в конце 40 и в начале 60 гг общее и разл??чия

Гость: Гость:

Духовная жизнь советского общества не отличалась особым богатством: все зависело от идеологии. В основном все искусство (до 1950-х годов) было пролетарским и заказным. Художники, поэты могли восхвыалять только твласть, если они так делали, то могли попасть под арест.Советское общество должно было стать атеистическим(безбожным), следовательно огромное количество храмов подверглось погромам, тысячи святынь были уничтожены, в здании храма делали клубы, церковнослужителей принуждали менять веру, либо расстреливали. Верующие не имели права на вступление в партию, и вообьще чести зваться гражданином Советского Союза. После революции ВСЕ дворянские поместья Петербурга, царские дворцы, все иммущество этих домов было разграблено. Разграбленное вывезено заграницу, продано с рук за бесценнок. Судите по эти действиям "новой власти" о духовном развитии.Девиз, если так так можно назвать, большевиков: "избавиться от всего буржуазного", отсюда: дворяне становились бесправными, не успели уехать- в 30-х их расстреливали, вся культура становится продажной, Маякрвский писал за деньги, кстати, все его произведения - должны были стать и стали отличной пропагандой. Большинство писателей и поэтов серебренного века были вязты под арест. Возьмите бедную Анну Ахматову, Гумилева, которого вообще расттреляли. Из поздник: Солженицын... Еще вместе с Ахматовой гонениям подвергся Бунин, Блок, Есенин, Зощенко. Кстати, первым делом удар пришелся на литературу, потому что именно оттуда все корни пропаганды, и литературу чситали мысляящие люди, а они могли свергнуть неукрепившуюся власть. Плюс все сводилосмь к идеологии: все должны восхвалять вождя, а в творчестве великих писателей вы найдете только проблемы природы, общетсва, ДВОРЯНСКИХ отношений. Философские произведения оазвивают в человеке способность думать, особенно если вы прочитаете их достаточно много, на разные темы, потому Толстой, к примеру, был не признан. После войны в СССР писали в основном о подвиге народа, о войне, в тот период писались только стихотворения на патриотические темы, в основном...Русские писатели, которые пытались показать всю гнилость режима писали только заграницей, или начинали карьеру тут, но в итогк все равно уезжали, существовала цензура... Вроде расписала все...:)Не надейся могу не правильно сделать! (но плис поставь: "спасибо!")