Пожалуйста решите что сможете!
Математика
Пожалуйста решите что сможете!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) г 2) 1)1/3 2) 14/45 3) 29/30 4) 1/9 5) 5/24 6) 13/30 3) 1+1+1+1= 4 4) пусть желтые лампочки=х, тогда х+3/16+5/24+7/48=1 х = 1- 13/24 = 11/24 5) (701*12)/12- 4200/6 = (2х-428)/14 701-700 = (2х-428)/14 2х-428 = 14 2х = 442 х = 221
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