Морфологический разбор слова: подземные

Русский язык
Морфологический разбор слова: подземные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ПОДЗЕМНЫЙЧасть речи: Имя прилагательное (полное)Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, качественное Ну как то так ))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна бригада выполнит работу за 6 дней а другая-за 12 За сколько дней выполнят эту р??боту обе бригады если будут работать вместе?
Ответить
Другие предметы
Определите географический объект представленных на биллю и опишите его ‚ — — ` ' ??з
Ответить
Английский язык
Пожалуйста решите,что сможете
Ответить
Литература
Какое стихотворение выучить на изусть никрасова
Ответить
Литература
Как вели себя офицеры при встречи с врагами ?(кавказский пленник )
Ответить