Морфологический разбор слова: подземные
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Морфологический разбор слова: подземные
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: ПОДЗЕМНЫЙЧасть речи: Имя прилагательное (полное)Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, качественное Ну как то так ))))
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