Бригада рабочих должна была сделать 800 деталей. Первые 5 дней они делали установле??ную норму, а потом делали на 5 деталей больше чем планировалось, поэтому за день до окончания было сделано уже 830 деталей. Сколько деталей д...

Алгебра

Бригада рабочих должна была сделать 800 деталей. Первые 5 дней они делали установле??ную норму, а потом делали на 5 деталей больше чем планировалось, поэтому за день до окончания было сделано уже 830 деталей. Сколько деталей должна была делать бригада?

Автор: Гость