Бригада рабочих должна была сделать 800 деталей. Первые 5 дней они делали установле??ную норму, а потом делали на 5 деталей больше чем планировалось, поэтому за день до окончания было сделано уже 830 деталей. Сколько деталей д...
Алгебра
Бригада рабочих должна была сделать 800 деталей. Первые 5 дней они делали установле??ную норму, а потом делали на 5 деталей больше чем планировалось, поэтому за день до окончания было сделано уже 830 деталей. Сколько деталей должна была делать бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть х - деталей должна была делать бригада 800/х, - дней должны были работать по новой норме они сделали (830 - 5х) деталей и отработали (830 - 5х)/(х+5) дней, тогда в сумме с 5 днями это составило (800/х) -1 день, отсюда получаем уравнение: 5+(830 - 5х)/(х+5)=(800/х)-1 x² – 60x – 4000 = 0 D = 3600 + 4*1*4000 = 19600 x₁ = (- 60 – 140)/2 не удовлетворяет условию задачи x₂ = (- 60 + 140)/2 x= 80/2 x = 40 40 деталей должна была делать бригада Ответ: 40 деталей
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