Аргументируйте утверждение, дайте примеры: Александр Македонский... 1. был смелы?? и чистолюбивым человеком, потому что 2. Имел хорошее образование и воспитание, свидетельствует этому ... 3. Был сильным духом и решительным ...
История
Аргументируйте утверждение, дайте примеры: Александр Македонский... 1. был смелы?? и чистолюбивым человеком, потому что 2. Имел хорошее образование и воспитание, свидетельствует этому ... 3. Был сильным духом и решительным человеком, это проявлялось в...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 имел великую сдерженость 2. то что он учился у Аристотеля и то что он грамтно о всём договаривлся 3. в его поступках
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