1) Решите уравнение: =3 2) 3)

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Для начала найдём ОДЗ, т.к. подкоренное выражение не может быть отрицательным, тоОбщее решение: [-2; 3]Теперь вернемся к решению уравнения.Возведем левую и правую часть в квадратПриведем подобные слагаемыеВ левой части уравнения вынесем двойку за скобкуСократим левую и правую часть уравнения на 2Опять возведеем обе части уравнения в квадратПеренесем все в одну часть и приведем подобные слагаемыеРешим квадратное уравнениеНайдём корни по теореме Виетаx1=2 x2=-1 (можно найти дискриминант, получатся эти же значения)Связуем корни с ОДЗ, оба ответа входят в промежуторк [-2;3]Ответ: 2 и -1 Если задание записано в виде: то ОДЗ:{x>=0{x<=3 [0;3]Перенсем двойку в правую частьВозведем обе части в квадратПриведем подобные слагаемыеПеренесем в левую часть все, кроме В левой части вынесем двойку за кобкуСокращаем на 2Возведем обе части в квадратПеренсоим все в левую часть и приводим подобныеРешаем квадратное уравнение. Найдём дискриминантD=9-4=5Согласуем корни с ОДЗ. Для этого найдем приблизительное значение корнейОба корни входят в ОДЗ, поэтому оба корня являются ответом