Составить предложения со словами начать,перестать,кончать,продолжать,мочь, хотеть,желать!
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Составить предложения со словами начать,перестать,кончать,продолжать,мочь, хотеть,желать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальство сказало мне: "Начать работу!". Мои друзья решили перестать играть в футбол. При грозе нужно кончить работу. Я бежал от собаки во всю мочь. Я хотел бы побывать на Луне. Папа желает, чтобы у моего брата было больше пятёрок.
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