Составить предложения со словами начать,перестать,кончать,продолжать,мочь, хотеть,желать!

Гость: Гость:

Начальство сказало мне: "Начать работу!". Мои друзья решили перестать играть в футбол. При грозе нужно кончить работу. Я бежал от собаки во всю мочь. Я хотел бы побывать на Луне. Папа желает, чтобы у моего брата было больше пятёрок.