Составить предложения со словами начать,перестать,кончать,продолжать,мочь, хотеть,желать!

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Составить предложения со словами начать,перестать,кончать,продолжать,мочь, хотеть,желать!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальство сказало мне: "Начать работу!".  Мои друзья решили перестать играть в футбол.  При грозе нужно кончить работу.  Я бежал от собаки во всю мочь.  Я хотел бы побывать на Луне.  Папа желает, чтобы у моего брата было больше пятёрок. 
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