Проснулся я возле печи на кровати.ПОЖАЙЛУСТА укажите падеж!!! Заранее спасибо))
Русский язык
Проснулся я возле печи на кровати.ПОЖАЙЛУСТА укажите падеж!!! Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проснулся я возле (чего?) печи-Р.Д. на (чем?)кровати-П.П.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Выберите верное(-ые) утверждение(-я) А)на изменение рельефа влияют внешние и внутренние силы(это я знаю-да),Б)внешние и внутренние силы действуют о...
География
Где и в какое время были построены самые древние фонтаны и акведуки? С какой целью это было сделано?
Другие предметы
ДАЮ МАКСИМАЛЬНО БАЛЛОВ ЗА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТРУД!!!! Заданий будет несколько. Как толь??о решите это, сразу даю следующее. Следите за мной! Спам не пр...
Математика
Вместо звездочек в запись 3*2* вставте такие цифры чтобы полученное четырехзначное число было кратным числам 2 3 5 9 10 одновременно
История