Проснулся я возле печи на кровати.ПОЖАЙЛУСТА укажите падеж!!! Заранее спасибо))

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Проснулся я возле печи на кровати.ПОЖАЙЛУСТА укажите падеж!!! Заранее спасибо))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проснулся я возле (чего?) печи-Р.Д. на (чем?)кровати-П.П.
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