ДАЮ МАКСИМАЛЬНО БАЛЛОВ ЗА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТРУД!!!! Заданий будет несколько. Как толь??о решите это, сразу даю следующее. Следите за мной! Спам не принимается, неправильные ответы тоже. Из книжки выпал фрагмент состоящий из 96 ли...

Другие предметы

ДАЮ МАКСИМАЛЬНО БАЛЛОВ ЗА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТРУД!!!! Заданий будет несколько. Как толь??о решите это, сразу даю следующее. Следите за мной! Спам не принимается, неправильные ответы тоже. Из книжки выпал фрагмент состоящий из 96 листов(каждый по 2 страницы) Может ли сумма номеров этих страниц равняться 20170

Автор: Гость