ДАЮ МАКСИМАЛЬНО БАЛЛОВ ЗА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТРУД!!!! Заданий будет несколько. Как толь??о решите это, сразу даю следующее. Следите за мной! Спам не принимается, неправильные ответы тоже. Из книжки выпал фрагмент состоящий из 96 ли...
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ДАЮ МАКСИМАЛЬНО БАЛЛОВ ЗА МАКСИМАЛЬНЫЙ ТРУД!!!! Заданий будет несколько. Как толь??о решите это, сразу даю следующее. Следите за мной! Спам не принимается, неправильные ответы тоже. Из книжки выпал фрагмент состоящий из 96 листов(каждый по 2 страницы) Может ли сумма номеров этих страниц равняться 20170
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма арифметической прогрессии из 96*2 членов с разностью равной 1: (n+(n+96*2-1))*96=20170 20170 должно быть кратно 96, тогда ответ: может. если не кратно, ответ : не может. но 20170 не кратно 3, ответ: не может.
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