1.Сколько планет движется вокруг Солнца? Назовите их. Какая из планет Солнечной си??темы самая "горячая"? Какую из них ученые называют Красной планетой? 2. Знаете ли вы,что означает выражение "звезда упала"? Приходилось ли вам...
География
1.Сколько планет движется вокруг Солнца? Назовите их. Какая из планет Солнечной си??темы самая "горячая"? Какую из них ученые называют Красной планетой? 2. Знаете ли вы,что означает выражение "звезда упала"? Приходилось ли вам когда-нибудь видеть падающие звёзды?Каково их научное название? 3.Пользуясь текстом,выпишите как можно больше слов ,соответствующих следующим понятием : 1.Планета, 2. космические тела , 3. солнечная система. Объясните,что объединяет найденные вами слова. Срочно! Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Полноценных планет 8: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.Самая горячая планета Венера.Красная планета-Марс. 2. Это выражение древних, которые не знали, что есть метеоры и метеориты, вторащиеся в атмосферу Земли.(Свой ответ про видение падание звезды)
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