Составить 3 предложения с однородными членами предложения. Просто сам придумал задание, даю много баллов
Русский язык
Составить 3 предложения с однородными членами предложения. Просто сам придумал задание, даю много баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фрукты ели и мама, и папа, и дочка. В лесу были и белки, и зайцы, и олени. Мама дала конфету и Ване, и Саше, и Маше. Спасибо :)
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