Составить 3 предложения с однородными членами предложения. Просто сам придумал задание, даю много баллов

Русский язык
Составить 3 предложения с однородными членами предложения. Просто сам придумал задание, даю много баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фрукты ели и мама, и папа, и дочка. В лесу были и белки, и зайцы, и олени. Мама дала конфету и Ване, и Саше, и Маше. Спасибо :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Y=-1/3x надо построить графику помогите
Ответить
Русский язык
Как продолжить эти слова? сцена,зрители,представление
Ответить
Математика
Замен буквы числами ,чтобы получились верные равенства.Выпиши все такие равенств?? с числами в пределах 100
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста, в геометрии вообще не шарю
Ответить
Литература
Проанализируйте отношения Базарова и Фенечки
Ответить