№ 1. собственая скорость парохода равна 36 км/ч, а скорость течения- 2, 3 км/ ч. Сначала пароход шел 1.6 ч против течения, а затем 0,6 ч по течению сколько всего километров прошёл пароход по реке?
Математика
№ 1. собственая скорость парохода равна 36 км/ч, а скорость течения- 2, 3 км/ ч. Сначала пароход шел 1.6 ч против течения, а затем 0,6 ч по течению сколько всего километров прошёл пароход по реке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36-2,3)*1,6=53,92 км прошел против течения (36+2,3)*0,6=22,98 км прошел по теению 53,92+22,98 =76,9км прошел всего пароход
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