№ 1. собственая скорость парохода равна 36 км/ч, а скорость течения- 2, 3 км/ ч. Сначала пароход шел 1.6 ч против течения, а затем 0,6 ч по течению сколько всего километров прошёл пароход по реке?

Математика

№ 1. собственая скорость парохода равна 36 км/ч, а скорость течения- 2, 3 км/ ч. Сначала пароход шел 1.6 ч против течения, а затем 0,6 ч по течению сколько всего километров прошёл пароход по реке?

Автор: Гость