1). Составь разность в которых уменьшаемое равно 4.запиши их в порядке возрастания ??начения. 2).5,4,и9.составь с числами верные равенства.
Математика
1). Составь разность в которых уменьшаемое равно 4.запиши их в порядке возрастания ??начения. 2).5,4,и9.составь с числами верные равенства.
Ответ(ы):
Гость:
1)4-0=4. 4-3=1 4-4=0. (В порядке возр. Чит. с последнего примера) 4-1=3. 2)9-5=4 5+4=9 9-4=5 4+5=9 4-2=2
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Математика
1). Составь разность в которых уменьшаемое равно 4.запиши их в порядке возрастания ??начения. 2).5,4,и9.составь с числами верные равенства.