1). Составь разность в которых уменьшаемое равно 4.запиши их в порядке возрастания ??начения. 2).5,4,и9.составь с числами верные равенства.

Математика

1). Составь разность в которых уменьшаемое равно 4.запиши их в порядке возрастания ??начения. 2).5,4,и9.составь с числами верные равенства.

Автор: Гость