1. составь уравнение по рисункам и найди массу животных 2. какими другими наборам?? гирь можно уравновесить зайца, енота, используя гири по 1 кг, 2 кг.,и 5 кг?
Математика
1. составь уравнение по рисункам и найди массу животных 2. какими другими наборам?? гирь можно уравновесить зайца, енота, используя гири по 1 кг, 2 кг.,и 5 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про зайца: 1+5+х=10; Х=10-6; Х=4. Второе задание: Х-2=5-1-2. Про енота: 5+2+2=1+у; У=9-1; У=8. Второе задание: 5+у=5+5+2+1 Так
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