1. составь уравнение по рисункам и найди массу животных 2. какими другими наборам?? гирь можно уравновесить зайца, енота, используя гири по 1 кг, 2 кг.,и 5 кг?

Математика

1. составь уравнение по рисункам и найди массу животных 2. какими другими наборам?? гирь можно уравновесить зайца, енота, используя гири по 1 кг, 2 кг.,и 5 кг?

Автор: Гость