X×x×x+3000=30000.Плиз скажите мне срочняк

Математика
X×x×x+3000=30000.Плиз скажите мне срочняк
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо написать 3*9*1000+3000=30000 думаю что так правельно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Сегодня были на обществознание студенты и раздали всем фото знаменитостей. Сказа??и найти их имя и иноформацию про них. Нужно её имя.
Ответить
Математика
Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно вышли пешеход и велосипедист ч??рез сколько минут они встретятся если велосипедист проезжает весь...
Ответить
Математика
30-...=74-50 помогите решить
Ответить
Математика
(54+7)•4-записать выражение в виде произведения двух чисел
Ответить
Алгебра
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Выполните действия,ответ представьте в виде несократимой дроби. 4 --- _ --- + --- = ? по другому: 4 2/6 - 1/6 + 3/6 = ?
Ответить