X×x×x+3000=30000.Плиз скажите мне срочняк
Математика
X×x×x+3000=30000.Плиз скажите мне срочняк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо написать 3*9*1000+3000=30000 думаю что так правельно
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