1.найдите значение выражения . а)4,3+7,9-2,3+2,1 б)5\6*0,04-5\6*1,04 2.решите уравнение. 3х-2=0 7??+1,5=10х-3
Математика
1.найдите значение выражения . а)4,3+7,9-2,3+2,1 б)5\6*0,04-5\6*1,04 2.решите уравнение. 3х-2=0 7??+1,5=10х-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а)4,3+7,9-2,3+2,1=10+2=12б)5/6*0,04-5/6*1,04=(5/6*0,04)-1,04=1/3-1,04= 1 11/1502. а)3х-2=03х=2х=2/3б)7х+1,5=10х-37х-10х=-3-1,5-3х=-4,5х=1,5
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