Морфологический разбор слов: медлительность , благородное ( сердце), помогите,пожалуйста)
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Морфологический разбор слов: медлительность , благородное ( сердце), помогите,пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ Часть речи: Прилагательное Грамматика: мужской род, единственное число, именительный падеж, неодушевленное Начальная форма: БЛАГОДАРНОСТЬ Часть речи: Прилагательное Грамматика: средний род, единственное число, именительный падеж, неодушевленное
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