Задание: Ask questions about the children. Were Vera's shoes OK yesterday? Yes,they were. Can she wear them today? No,she can't.
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Задание: Ask questions about the children. Were Vera's shoes OK yesterday? Yes,they were. Can she wear them today? No,she can't.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответье на вопрос о детях туфли веры были хорошие вчера да,они были хороши может,она носить их сегодня нет.не может
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