1)Столица- это..........??? 2)Город миллионеров- это город......???
Окружающий мир
1)Столица- это..........??? 2)Город миллионеров- это город......???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столи́ца — главный город государства, местопребывание правительства и других высших органов государственной власти.Города-миллионеры — категория городов на территории Российской Федерации, численность населения в пределах городской черты которых превышает 1 млн человек.
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