1)Столица- это..........??? 2)Город миллионеров- это город......???

Окружающий мир
1)Столица- это..........??? 2)Город миллионеров- это город......???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столи́ца — главный город государства, местопребывание правительства и других высших органов государственной власти.Города-миллионеры — категория  городов на территории  Российской Федерации, численность населения в пределах городской черты которых превышает 1  млн человек.
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