Основная мысль сказки "Терёшечка"

Гость: Гость:

У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не нажили. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, стали качать да прибаюкивать:– Спи-тко, усни, дитя Терешечка, -Все ласточки спят,И касатки спят,И куницы спят,И лисицы спят,Нашему ТерешечкеСпать велят!Качали так, качали да прибаюкивали, и вместо колодочки стал расти сыночек Терешечка – настоящая ягодка.Мальчик рос-подрастал, в разум приходил. Старик сделал ему челнок, выкрасил его белой краской, а весельцы – красной.Вот Терешечка сел в челнок и говорит:– Челнок, челнок, плыви далече,Челнок, челнок, плыви далече.Челнок и поплыл далеко-далеко. Терешечка стал рыбку ловить, а мать ему молочко и творожок стала носить.Придет на берег и зовет:– Терешечка, мой сыночек,Приплынь, приплынь на бережочек,Я тебе есть-пить принесла.Терешечка издалека услышит матушкин голос и подплывет к бережку. Мать возьмет рыбку, накормит, напоит Терешечку, переменит ему рубашечку и поясок и отпустит опять ловить рыбку.Узнала про то ведьма. Пришла на бережок и зовет страшным голосом:– Терешечка, мой сыночек,Приплынь, приплынь на бережочек,Я тебе есть-пить принесла.Терешечка распознал, что не матушкин это голос, и говорит:– Челнок, челнок, плывя далече,То не матушка меня зовет.Тогда ведьма побежала в кузницу и велит кузнецу перековать себе горло, чтобы голос стал как у Терешечкиной матери.Кузнец перековал ей горло. Ведьма опять пришла на бережок и запела голосом точь-в-точь родимой матушки:– Терешечка, моя сыночек,Приплынь, приплынь на бережочек,Я тебе есть-пить принесла.Терешечка обознался и подплыл к бережку. Ведьма его схватила, в мешок посадила и побежала. Принесла его в избушку на курьих ножках и велит своей дочери Аленке затопить печь пожарче и Терешечку зажарить.А сама опять пошла на раздобытки. Вот Аленка истопила печь жарко-жарко и говорит Терешечке:– Ложись на лопату. Он сел на лопату, руки, ноги раскинул и не пролезает в печь. А она ему:– Не так лег.– Да я не умею – покажи как…– А как кошки спят, как собаки спят, так и ты ложись.– А ты ляг сама да поучи меня. Аленка села на лопату, а Терешечка ее в печку и пихнул и заслонкой закрыл. А сам вышел из избушки и влез на высокий дуб.Прибежала ведьма, открыла печку, вытащила свою дочь Аленку, съела, кости обглодала.Потом вышла на двор и стала кататься-валяться по траве.Катается-валяется и приговаривает:– Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкина мясца наевшись!А Терешечка ей с дуба отвечает:– Покатайся-поваляйся, Аленкина мясца наевшись!А ведьма:– Не листья ли это шумят?И сама – опять:– Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкина мясца наевшись!А Терешечка все свое:– Покатайся-поваляйся, Аленкина мясца наевшись!Ведьма глянула и увидела его на высоком дубу. Кинулась грызть дуб. Грызла, грызла – два передних зуба выломала, побежала в кузницу:– Кузнец, кузнец! Скуй мне два железных зуба. Кузнец сковал ей два зуба.Вернулась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла, грызла и выломала два нижних зуба. Побежала к кузнецу:– Кузнец, кузнец! Скуй мне еще два железных зуба.Кузнец сковал ей еще два зуба. Вернулась ведьма и опять стала грызть дуб. Грызет – только щепки летят. А дуб уже трещит, шатается.Что тут делать? Терешечка видит: летят гуси-лебеди.Он их просит:– Гуси мои, лебедята!Возьмите меня на крылья,Унесите к батюшке, к матушке!А гуси-лебеди отвечают:– Га-га, за нами еще летят – поголоднее нас, они тебя возьмут.А ведьма погрызет-погрызет, взглянет на Терешечку, облизнется – и опять за дело…Летит другое стадо. Терешечка просит:– Гуси мои, лебедята!Возьмите меня на крылья,Унесите к батюшке, к матушке!А гуси-лебеди отвечают: – А-а-га, за нами летит защипанный гусенок, он тебя возьмет-донесет.А ведьме уже немного осталось. Вот-вот повалится дуб.Летит защипанный гусенок. Терешечка его просит:– Гусь-лебедь ты мой! Возьми меня, посади на крылышки, унеси к батюшке, к матушке.Сжалился защипанный гусенок, посадил Терешечку на крылья, встрепенулся и полетел, понес его домой.Прилетели они к избе и сели на травке. А старуха напекла блинов – поминать Терешечку – и говорит:– Это тебе, старичок, блин, а это мне блин. А Терешечкин голос под окном:– А мне блин?Старуха услыхала и говорит:– Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – пошло обниманье!А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили, и стал он с тех пор широко крыльями махать, вперед стада летать да Терешечку вспоминать.