Упростите выражения 3,2умножить (х-5)-6умножить(1,5х-1)
Математика
Упростите выражения 3,2умножить (х-5)-6умножить(1,5х-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,2 * (х-5)-6*(1,5х-1)=3,2х-16 -9х + 6=-5,8х-10 То есть, сначала умножаем каждое слагаемое в скобках на их множитель, а потом приводим подобные слагаемые
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