1 строка-форма одного и того же слова, 2 строка-родственные слова.

Русский язык
1 строка-форма одного и того же слова, 2 строка-родственные слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)водА, водЫ, водЕ, водУ, водОЙ, о водЕ - воды (мн. ч. ) 2) зима-зимний-зимушка-общий корень зим.
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