Характеристика звукам й,у,п,к,а
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Характеристика звукам й,у,п,к,а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Й - согл. мягкий. непарный. глухой. у - гл. ударный( или нет). п - согл. твердый. парный. глухой. к - согл. твердый. парный. глухой. а - гл. ударный( или нет).
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