Придумать история ,мораль которой:нельзя что либо делать прежде не подумав.
Литература
Придумать история ,мораль которой:нельзя что либо делать прежде не подумав.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что нового в этом случае можно было скачать бесплатно это приложение том бег за золотом! Скачивайте бесплатно!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!!!!!!!!!!!!! с условием и ответом два пешехода А и B отправились одновременно рано утром в город на ярмарку. Пешеход А впереди B на 7 к...
Английский язык
29A Прочитайте предложения. Запишите их в Past indefinite. Сделайте необходимые изменения в предложениях. Срочно, пожалуйста
Литература