29A Прочитайте предложения. Запишите их в Past indefinite. Сделайте необходимые изменения в предложениях. Срочно, пожалуйста
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29A Прочитайте предложения. Запишите их в Past indefinite. Сделайте необходимые изменения в предложениях. Срочно, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yesterday I saw Julia at the university. Last month we met on sundays. Yesterday Dan walked to his office. Yesterday he had a sandvich for lunch. Yesterday evening they watched TV. Last night I slept very well. Yesterday he did morning exercises. Two days ago she lost a thing.(things) Last sunday she brang flowers from the country. On saturday this woman sold vegetables.
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