29A Прочитайте предложения. Запишите их в Past indefinite. Сделайте необходимые изменения в предложениях. Срочно, пожалуйста

Английский язык

29A Прочитайте предложения. Запишите их в Past indefinite. Сделайте необходимые изменения в предложениях. Срочно, пожалуйста

Автор: Гость