К какому периоду стоит отнестись плотно,если установлено,что художник использовал краску-кобальт фиолетовый.
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К какому периоду стоит отнестись плотно,если установлено,что художник использовал краску-кобальт фиолетовый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая половина 19 века.
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