Массовая доля углерода в углеводороде равна 85,71%, плотность его паров вещества по ??оздуху составляет 0,966. Это вещество называется?

Химия

Массовая доля углерода в углеводороде равна 85,71%, плотность его паров вещества по ??оздуху составляет 0,966. Это вещество называется?

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