Массовая доля углерода в углеводороде равна 85,71%, плотность его паров вещества по ??оздуху составляет 0,966. Это вещество называется?

Химия
Массовая доля углерода в углеводороде равна 85,71%, плотность его паров вещества по ??оздуху составляет 0,966. Это вещество называется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(СхНу)=0,966*29г/моль=28г/моль Пусть масса(СхНу)=100г  С:Н =85,71/12   :  14,29/1 =  7,14 моль : 14,29 моль = 1: 2  М(СН2)=14г/моль    28г/моль/14г/моль=2  отсюда С2Н4 -этен или этилен
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