Іван якович франко есть біографія ?

Литература
Іван якович франко есть біографія ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В интернете забей биография Ивана Яковича
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
К какому периоду стоит отнестись плотно,если установлено,что художник использовал краску-кобальт фиолетовый.
Ответить
Химия
Массовая доля углерода в углеводороде равна 85,71%, плотность его паров вещества по ??оздуху составляет 0,966. Это вещество называется?
Ответить
Русский язык
Выполнить звуко буквенный разбор слова"ручья"
Ответить
Литература
Что породило Обломова? Только ли крепостное право? Рассказать, как нежный и честный Илья Ильич становится Обломовым. Что общего у Обломова с "лишни...
Ответить
Биология
Объясни Какое выражение правило поведения для выздоравливающего человека изобразил художник?
Ответить