Составить план "Последствия Крестовых походов".
История
Составить план "Последствия Крестовых походов".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. отсутствие единства среди крестоносцев 2.различные интересв участников похода 3.значительные людские потери 4.непредвиденные трудности 5.сопротивление мусульман 6.падение популярности идей крестовых походов среди всех сословий в Европе 7.смена приоритетов во время походов, особенно четвертого 8.бессмысленность некоторых походов
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