Составить план "Последствия Крестовых походов".

Гость: Гость:

1. отсутствие единства среди крестоносцев 2.различные интересв участников похода 3.значительные людские потери 4.непредвиденные трудности 5.сопротивление мусульман 6.падение популярности идей крестовых походов среди всех сословий в Европе 7.смена приоритетов во время походов, особенно четвертого 8.бессмысленность некоторых походов