Помогите!!!!!!!!!!!!!! с условием и ответом два пешехода А и B отправились одновременно рано утром в город на ярмарку. Пешеход А впереди B на 7 км. пешеход А в первый день прошёл 10 км,а в каждый следующий на 1 км меньше .Пеше...

Математика

Помогите!!!!!!!!!!!!!! с условием и ответом два пешехода А и B отправились одновременно рано утром в город на ярмарку. Пешеход А впереди B на 7 км. пешеход А в первый день прошёл 10 км,а в каждый следующий на 1 км меньше .Пешеход Bв первый день прошёл 2 км, а в каждый следующий на 2 км больше .В город они прибыли одновременно. Сколько дней они были в пути

Автор: Гость