Помогите!!!!!!!!!!!!!! с условием и ответом два пешехода А и B отправились одновременно рано утром в город на ярмарку. Пешеход А впереди B на 7 км. пешеход А в первый день прошёл 10 км,а в каждый следующий на 1 км меньше .Пеше...
Математика
Помогите!!!!!!!!!!!!!! с условием и ответом два пешехода А и B отправились одновременно рано утром в город на ярмарку. Пешеход А впереди B на 7 км. пешеход А в первый день прошёл 10 км,а в каждый следующий на 1 км меньше .Пешеход Bв первый день прошёл 2 км, а в каждый следующий на 2 км больше .В город они прибыли одновременно. Сколько дней они были в пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х дней -в пути были пешеходы Пешеход А двигался а₁ =10 и d = -1 тогда а (n) = 10 -1(x -1) = 11 -x Отсюда S = (10 +11-x) x/2 =( 21x - x²)/2 Пешеход В двигался а₁ =2 и d = 2 тогда а (n) = 2+2(х-1) = 2х Отсюда S = (2+2х) х/2 Решаем уравнением (2х+2х²) - (21х - х²) -14 =0 3х² -19х -14 =0 х = 7 Ответ 7 дней
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