Записать сказочную историю о дикорастущем или культурном растении

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Старая бабушкина сказка. Глупая Кукушка подбросила свои яйца в чужое гнездо, потому что была ленивой и ветреной и не хотела нянчиться с маленькими птенчиками. Она летала и развлекалась, пока другие матери растили ее птенцов, а потом, когда дети стали на крыло, прилетела и хотела их забрать. "Пойди прочь, - сказали ей дети. - Ты не наша мама, наша мама та, кто нас вырастил, кормил, поил и летать научил. А ты, чужая тетя, иди и не смущай нас рассказами, что мы твои дети". Расстроилась Кукушка, улетела в далекое поле, села на высокий стебелек и заплакала. Слезы текли двумя струйками, крупные, синие и застывали, образуя пирамиду из слез. Проплакала Кукушка, да и позабыла, улетев по своим птичьим делам. А слезы остались, и каждое лето, когда приходит время молодым кукушатам становится на крыло, ярко распускаются цветы кукушкиных слез, напоминая матери о потерянных детях. (Из Инета)