Найдите критические точки функции: f(x)=x^3-3x

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Найдем производную функции f¹(x)=3x²-3 3x²-3=0 x²=1 x₁=-1 x₂-1 Методом интервалов определим, что в точке х₁=-1 производная меняет знак с плюса на минус⇒х₁-максимум, f(-1)=(-1)³-3(-1)=-1+3=2 В точке х₂=1 производная меняет знак с минуса на плюс⇒ х₂- минимум, f(x)=1-3=-2