Помогите пожалуйста! с информатикой Напишите программу, которая заполняет массив из 20 элементов случайными числами на отрезке [100; 200] и находит в нём пару соседних элементов, сумма которых минимальна.

Информатика
Помогите пожалуйста! с информатикой Напишите программу, которая заполняет массив из 20 элементов случайными числами на отрезке [100; 200] и находит в нём пару соседних элементов, сумма которых минимальна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C++: for(int i = 0; i< 20; i++){ a[i]=rand()%101+100; } int pos=0; for(int i = 0; i< 20; i++){ if(a[i]+a[i+1]<a[pos]+a[pos+1]){ pos=i; }
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