1. Сумма двух углов рав­но­бед­рен­ной тра­пе­ции равна 140 градусов . Най­ди­те бо??ь­ший угол тра­пе­ции. Ответ дайте в гра­ду­сах. 2.Цен­траль­ный угол АОВ равен 60°. Най­ди­те длину хорды АВ , на ко­то­рую он опи­ра­ет­ся, ...

Математика
1. Сумма двух углов рав­но­бед­рен­ной тра­пе­ции равна 140 градусов . Най­ди­те бо??ь­ший угол тра­пе­ции. Ответ дайте в гра­ду­сах. 2.Цен­траль­ный угол АОВ равен 60°. Най­ди­те длину хорды АВ , на ко­то­рую он опи­ра­ет­ся, если ра­ди­ус окруж­но­сти равен 5. 3. Пе­ри­метр рав­но­бед­рен­но­го тре­уголь­ни­ка равен 16, а бо­ко­вая сто­ро­на — 5. Най­ди­те пло­щадь тре­уголь­ни­ка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (360-140*2)/2=40 2. 3уг-к аов равностаронний => ав=r=5 3. 16-5*2=6- основание.   по т Пифагора высота=квадр.корень из 5^2-3^2 (где 3=6/2 пол основания) =кв кор( 25-9=16)=4  s=4*6/2=12
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