1. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 140 градусов . Найдите бо??ьший угол трапеции. Ответ дайте в градусах. 2.Центральный угол АОВ равен 60°. Найдите длину хорды АВ , на которую он опирается, ...
Математика
1. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 140 градусов . Найдите бо??ьший угол трапеции. Ответ дайте в градусах. 2.Центральный угол АОВ равен 60°. Найдите длину хорды АВ , на которую он опирается, если радиус окружности равен 5. 3. Периметр равнобедренного треугольника равен 16, а боковая сторона — 5. Найдите площадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (360-140*2)/2=40 2. 3уг-к аов равностаронний => ав=r=5 3. 16-5*2=6- основание. по т Пифагора высота=квадр.корень из 5^2-3^2 (где 3=6/2 пол основания) =кв кор( 25-9=16)=4 s=4*6/2=12
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