1. Сумма двух углов рав­но­бед­рен­ной тра­пе­ции равна 140 градусов . Най­ди­те бо??ь­ший угол тра­пе­ции. Ответ дайте в гра­ду­сах. 2.Цен­траль­ный угол АОВ равен 60°. Най­ди­те длину хорды АВ , на ко­то­рую он опи­ра­ет­ся, ...

Математика

1. Сумма двух углов рав­но­бед­рен­ной тра­пе­ции равна 140 градусов . Най­ди­те бо??ь­ший угол тра­пе­ции. Ответ дайте в гра­ду­сах. 2.Цен­траль­ный угол АОВ равен 60°. Най­ди­те длину хорды АВ , на ко­то­рую он опи­ра­ет­ся, если ра­ди­ус окруж­но­сти равен 5. 3. Пе­ри­метр рав­но­бед­рен­но­го тре­уголь­ни­ка равен 16, а бо­ко­вая сто­ро­на — 5. Най­ди­те пло­щадь тре­уголь­ни­ка.

Автор: Гость