Установите соответствие между формулами исходных веществ и продуктов реакции. Исходные вещества: Продукты реакции: 1) Fe(OH)2 + H2SO4; A) Fe2(SO4)3 + Н2О; 2) Fe2O3 + H2SO4; Б) FeO + Н2О; 3) Fe + H2SO4; В) FeSO4 + H2; 4) Fe(OH)3...

Химия
Установите соответствие между формулами исходных веществ и продуктов реакции. Исходные вещества: Продукты реакции: 1) Fe(OH)2 + H2SO4; A) Fe2(SO4)3 + Н2О; 2) Fe2O3 + H2SO4; Б) FeO + Н2О; 3) Fe + H2SO4; В) FeSO4 + H2; 4) Fe(OH)3 (нагревание); Г) Fe2(SO4)3 + Н2; Д) FeSO4 + Н2О; Е) Fe2O3 + Н2О.
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1 - Д 2 - А 3 - В 4 -Е _________________
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