1 целая :(12/17+2целых 7/11) Помогите

Алгебра
1 целая :(12/17+2целых 7/11) Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот там на листке  есть ответ на все 99% верно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши обозначения всех лучей на чертеже
Ответить
Другие предметы
Условие: В большом теннисе во время тренировочных игр сначала выполняет одну подачу первый игрок, потом две подачи второй, потом две подачи первы...
Ответить
Русский язык
Можно сочинение на эту тему "эмоции могут вспыхнуть в любом человеке но будут ли о??и управлять разумом"
Ответить
Русский язык
Как узнать графический знак са слова булавка!
Ответить
Математика
6×(3х+5у)+7у-5х=?? решите!!!
Ответить