1.В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наиб??льшая? 1) Португалия 2)Алжир 3) Канада 4) США 2.В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Арг...

География

1.В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наиб??льшая? 1) Португалия 2)Алжир 3) Канада 4) США 2.В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Аргентина 3) Италия 2) США 4) Эфиопия 3. В какой из стран доля пожилых людей в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Испания 3) Индия 2) Алжир 4) Бразилия 4. В какой из стран доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Пакистан 3) Япония 2) Индонезия 4) Мексика 5. В какой из стран в общей численности населения преобладают мужчины? 1) Бельгия 3) Германия 2) Великобритания 4) Саудовская Аравия 6. В какой из стран в общей численности населения преобладают женщины? 1) Франция 3) Китай 2) Индия 4) Кувейт 7. Для какой из стран характерен миграционный прирост населения? 1) Индия 3) Мали 2) Колумбия 4) Франция 8. Для какой из стран характерна миграционная убыль населения? 1) Великобритания 3) Норвегия 2) Мексика 4) Швеция 9. Для какой из стран характерен миграционный прирост населения? 1) Мексика 3) Испания 2) Китай 4) Лаос 10. Для какой из стран характерна миграционная убыль населения? 1) Алжир 3) Канада 2) Германия 4) Швейцария В какой из стран средняя плотность населения наибольшая? 1) Австралия 3) Канада 2) Россия 4) Япония В какой из стран средняя плотность населения наименьшая? 1) Бангладеш 3) Монголия 2) Великобритания 4) Франция 15. В какой из стран доля городского населения в общей численности населения наибольшая? 1) Бельгия 3) Китай 2) Индия 4) Эфиопия 16. В какой из стран доля городского населения в общей численности населения наибольшая? 1) Португалия 3) Ангола 2) Бразилия 4) Вьетнам

Автор: Гость