1.В каком предложении содержится причастие,имеющее несовершенный вид? 1) В лесной чаще набрёл я на покосившуюся избушку 2)В надвигающихся сумерках мы медленно шли вперёд 3)Вытерев вспотевший лоб,Катя посмотрела на меня 4)В ...

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1.В каком предложении содержится причастие,имеющее несовершенный вид? 1) В лесной чаще набрёл я на покосившуюся избушку 2)В надвигающихся сумерках мы медленно шли вперёд 3)Вытерев вспотевший лоб,Катя посмотрела на меня 4)В окна,обращённые на лес,смотрела на луну. 2. В каком ряду оба слова являются действительными причастиями настоящего времени? 1) Выполняющий, отметивший 2) Занимающий, ограждённый 3) Убранный, летящий 4) Спешащий, строящий 3. В каком словосочетании строение причастия соответствует схеме: Корень+суфикс+Окончание?? 1) Набегающий ветерок 2)мигающие огоньки 3) замирающий гул 4) проснувшееся солнце 4. Укажите предложение,в котором причастие выполняет роль сказуемого. 1) Тающий снег пахнет сыроежками 2) Дувший с моря ветерок трепал колючую хвою старого бора. 3) Казалось, все были очарованы чтением 4) Картина изображала корабль,вздымающийся на гребень морского вала

Автор: Гость