Где же он? я его нашла .он был огромный, больше меня Ну,здравствуй! сказала я ему. эт?? ты? Но он молчал .ты почему молчишь ?и тут я удивила круглую колотушку . я подняла ее обеими руками и ударила .тогда мой барабан заговорил...

Русский язык
Где же он? я его нашла .он был огромный, больше меня Ну,здравствуй! сказала я ему. эт?? ты? Но он молчал .ты почему молчишь ?и тут я удивила круглую колотушку . я подняла ее обеими руками и ударила .тогда мой барабан заговорил я засмеялась размахнулась и стукнула еще сильнее ого- го- го весело ответил барабан но тут меня нашел папа.1) Выпиши в столбик все глаголы не пропустите эту часть речи третьем предложении вы видели в глаголах окончание и рядом укажи в какой форме каждый употреблен время число род и лицо помогите пожалуйста
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