Пожалуйста помогите. надо найти пять предложений с метафорой.
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Пожалуйста помогите. надо найти пять предложений с метафорой.
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