Установите соответствие «термин – значение»: 1) изогипсы — 2) изогалы — 3) изобары — 4) изотермы — 5) изобаты — линии на карте соединяющие точки с одинаковой глубиной линии на карте соединяющие точки ...
География
Установите соответствие «термин – значение»: 1) изогипсы — 2) изогалы — 3) изобары — 4) изотермы — 5) изобаты — линии на карте соединяющие точки с одинаковой глубиной линии на карте соединяющие точки с одинаковой температурой линии на карте соединяющие точки с одинаковым давлением линии на карте соединяющие точки с одинаковой солёностью линии на карте соединяющие точки с одинаковой высотой
Ответ(ы):
Гость:
1) изогипсы - линии на карте соединяющие точки с одинаковой высотой; 2) изогалы (изогалины) - линии на карте соединяющие точки с одинаковой солёностью; 3) изобары - линии на карте соединяющие точки с одинаковым давлением; 4) изотермы - линии на карте соединяющие точки с одинаковой температурой; 5) изобаты - линии на карте соединяющие точки с одинаковой глубиной.
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