Установите соответствие «термин – значение»: 1) изогипсы — 2) изогалы — 3) изобары — 4) изотермы — 5) изобаты — линии на карте соединяющие точки с одинаковой глубиной линии на карте соединяющие точки ...

География

Установите соответствие «термин – значение»: 1) изогипсы — 2) изогалы — 3) изобары — 4) изотермы — 5) изобаты — линии на карте соединяющие точки с одинаковой глубиной линии на карте соединяющие точки с одинаковой температурой линии на карте соединяющие точки с одинаковым давлением линии на карте соединяющие точки с одинаковой солёностью линии на карте соединяющие точки с одинаковой высотой

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