Сократите дробь. 4m-4n/8mn ax-bc/cx+dx
Алгебра
Сократите дробь. 4m-4n/8mn ax-bc/cx+dx
Ответ(ы):
Гость:
4(m-n)/8mn=m-n/2mn ax-bc/x(c+d) :тут может ошибка разве ax-bx/cx+dx=x(a-b)/x(c+d)=a-b/c+d
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